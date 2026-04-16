Тина Кароль повторила образ Марго Робби от культового бренда

Тина Кароль

Тина Кароль поделилась в Instagram фрагментом атмосферного видео в котором представила отрывок украиноязычной версии песни «Найти своих». Это песня из ее одноименного альбома 2020 года.

Тина Кароль / фото: скриншот из видео instagram.com/TINA_KAROL

Певица выбрала для видео платье от легендарного французского бренда Mugler с эффектными разрезами на юбке и сочетанием контрастных цветов — черного и белого.

Это роскошное платье из капсульной линейки re/edit, состоящей из 24 культовых образов, которые переосмысливали архивные модели в духе новой эпохи. Бренд выпустил эти платья, чтобы продемонстрировать новый взгляд на смелое творчество модельера Тьерри Мюглера. Коллекция была сфокусирована на его коллекциях прет-а-порте и от-кутюр с 1985-го до 2000-х годов.

Конкретно это платье является новой версией того, которое дизайнер создал для коллекции от-кутюр 1998 года. Оно было впервые представлено публике в Париже на Неделе моды.

Винтажную версию этого наряда также носила на красной дорожке актриса Марго Робби во время премьерного показа фильма «Большое смелое красивое путешествие» в Нью-Йорке.