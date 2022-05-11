Тина Кароль в патриотичном топе прилетела в Японию: ее встречал миллиардер с букетом подсолнухов

Тина Кароль в патриотичном топе прилетела в Японию: ее встречал миллиардер с букетом подсолнухов

Тина Кароль продолжает поддерживать Украину. 14 мая артистка должна дать свой первый концерт в Японии.

Кароль прилетела в Токио и поделилась несколькими снимками в своих соцсетях. В аэропорту певицу встретил японский бизнесмен и миллиардер Хироси Микитани. Встречал не с пустыми руками, а преподнес Тине букет подсолнухов. Одета певица была в белый топ с вышитым на груди желто-голубым сердцем от украинского бренда Siyai, который так и называется - "Сердце". Стоимость такого топа составляет 900 гривен.

Топ Heart / Фото: siyai.com.ua

Японский миллиардер, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, еще во второй день полномасштабного вторжения России в Украину пожертвовал нашей стране 8,7 миллиона долларов. В подписи под снимками, размещенными в Instagram и Facebook Тина написала: "Чрезвычайно благодарна великому другу Украины, филантропу Хироси Микитани за поддержку Украины! Продолжение следует".

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Хироси Микитани также опубликовал пост в своем Instagram про визит Кароль.

В японских СМИ Кароль назвали "украинской Бритни Спирс". Вот что они пишут: "Тина Кароль появилась в вестибюле аэропорта после 20:00 и выступила перед прессой: "Украина кричит. От имени моей родной страны я хочу воззвать к тому, насколько она прекрасна и мужественна. Спасибо всем в Японии за поддержку. Я верю, что мою страну можно восстановить", - сказала Кароль на английском.

Тина выступит в качестве специального гостя на "Rakuten Girls Award" 14 мая и споет для зрителей.

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