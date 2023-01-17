"Титанику" – 25 лет: в кинотеатрах покажут обновленную версию культового фильма

Презентовали трейлер обновленной версии фильма о любви, которая зародилась на корабле.
В честь 25-летия культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" на экраны выйдет его обновленная версия.
В преддверии Дня Валентина, 9 февраля, фильм можно будет просмотреть в кинотеатрах в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров.
В Сети появился официальный трейлер ремастеринга.
О фильме:
Это история любви 17-летней аристократки Розы (Кейт Уинслет) и хорошего, красивого и бедного художника Джека (Леонардо Ди Каприо). Их история разворачивается на фоне первого и последнего рейса роскошного лайнера "Титаник".
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