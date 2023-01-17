"Титанику" – 25 лет: в кинотеатрах покажут обновленную версию культового фильма

Презентовали трейлер обновленной версии фильма о любви, которая зародилась на корабле.

В честь 25-летия культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" на экраны выйдет его обновленная версия.

В преддверии Дня Валентина, 9 февраля, фильм можно будет просмотреть в кинотеатрах в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров.

В Сети появился официальный трейлер ремастеринга.

О фильме:

Это история любви 17-летней аристократки Розы (Кейт Уинслет) и хорошего, красивого и бедного художника Джека (Леонардо Ди Каприо). Их история разворачивается на фоне первого и последнего рейса роскошного лайнера "Титаник".

Читайте также: