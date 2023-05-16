Ткань подвела: Ума Турман вышла на красную дорожку в мятом платье и в компании сына

Голливудская звезда Ума Турман посетила церемонию открытия 76-го Международного Каннского кинофестиваля, который стартовал 16 мая на юге Франции.

На красной дорожке она появилась в розовом платье нежного оттенка, созданного брендом Christian Dior. У наряда был А-силуэт, тонкие бретельки, а дополняла его красная накидка со шлейфом.

Единственной вещью, которая подвела в этом наряде стала ткань платья, ведь когда Ума вышла на дорожку, юбка была уже изрядно помятой.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Роскошным акцентов в образе стали украшения от Chopard - чокер, серьги и браслеты на руке.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Волосы Турман были уложены в высокую и немного небрежную прическу.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Также на красной дорожке с ней появился сын - 21-летний Левон Хоук. Молодой человек средний из троих детей звезды.

Ума Турман и Левон Хоук / Фото: Associated Press

А вот что касается ее платья, то оно безумно напоминает наряд Гвинет Пэлтроу от Ralph Lauren, который та надевала на церемонию "Оскар" в 1999 году.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Ума Турман / Фото: Associated Press

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