Ткань подвела: Зои Салдана появилась на гала-вечере в помятом розовом платье

В четверг, 24 октября, в Лос-Анджелесе состоялся гламурный гала-вечер Variety's 2024 Power Of Women. Одной из приглашенных гостей этого мероприятия стала актриса Зои Салдана - звезда "Аватара" и "Стражей Галактики".

Зои Салдана / Фото: Associated Press

В этот раз она выбрала довольно смелое платье от бренда Emilia Wickstead из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Ее наряд был нежно-розового, практическо конфетного, оттенка, а также необычного дизайна - юбка у платья была прямой и длинной, а вот верхняя часть имела напуск, который не только оттопыривался, но и открывал немного грудь сбоку. Однако ткань платья ее подвела - она очень помялась в зоне бедер.

Образ Зои дополнила также прической-хвостом, макияжем и несколькими украшениями довольно лаконичного дизайна.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Вообще октябрь для Зои выдался довольно насыщенным на события месяцем, ведь мало того, что она презентовала в разных городах мюзикл "Эмилия Перес", так еще регулярно посещала различные светские мероприятия. За день до Variety's 2024 Power Of Women Салдана также блистала на премьеру второго сезона сериала Paramount+ Original Series "Спецназ: Львица", которая состоялась в театре Linwood Dunn Theater в Лос-Анджелесе. В этом шоу она сыграла вместе с Николь Кидман.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

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