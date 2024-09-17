То, что осталось за кадром: Дженнифер Энистон показала, как собиралась на церемонию "Эмми"

Дженнифер Энистон показала подписчикам, как собиралась на церемонию "Эмми" в этом году.
Мероприятие, которое посетили многие знаменитости, прошло в выходные в Лос-Анджелесе.
55-летняя актриса появилась на красной дорожке церемонии в жемчужном платье Oscar de la Renta, босоножках на каблуках и с идеальной укладкой, которую для нее сделала ее бессменный стилист по волосам Крис МакМиллан.
В Instagram Энистон опубликовала видео и показала, как она готовилась к выходу на дорожку. Продемонстрировала свое роскошное платье, сделала фото с парикмахером, показала, как ей делали макияж и подбирали украшения, и в финале представила несколько кадров, как позирует на красной дорожке церемонии.
Напомним, церемонию также посетила коллега Джен по сериалу "Утреннее шоу" - Риз Уизерспун. Номинированная на премию в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" за роль в "Утреннем шоу", Уизерспун блистала в черном платье Christian Dior без бретелек, декорированном цветочной аппликацией.
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