То, что осталось за кадром: Дженнифер Энистон показала закулисье со съемок третьего сезона "Утреннего шоу"

Поклонники сериала "Утреннее шоу" с нетерпением ждут выход третьего сезона. А одна из главных героинь – Дженнифер Энистон – как раз поделилась кадрами со съемок и сообщила, что они завершены.

Официальный аккаунт Apple TV+ в Твиттере объявил о завершении третьего сезона "Утреннего шоу" в субботу, 11 февраля, как раз в день рождения Дженнифер Энистон, а сама актриса поделилась с поклонниками закулисными снимками.

"3-й сезон подошел к концуЛюблю, люблю, ЛЮБЛЮ эту команду @themorningshow —❤️ Так много еще впереди ", - написала Энистон.

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Риз Уизерспун также опубликовала кадры со съмок. В третьем сезоне актриса уже в своем привычном образе блондинки, она играет роль журналистки и соведущей Брэдли Джексон. Риз Уизерспун кроме работы в кадре также занимает должность исполнительного продюсера сериала.

Ранее Уизерспун намекала, что во втором сезоне сериала будет больше романтики. Возможно, зритель увидит более широко историю любви персонажа Уизерспун с журналисткой Лаурой Петерсон, которую играет Джулианна Маргулис.

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Дата премьеры третьего сезона пока что не известна.

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