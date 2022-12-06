То ли платье, то ли купальник: Рита Ора в "голом" наряде и с арт-макияжем посетила престижную церемонию

Этот образ она выбрала для ежегодной церемонии British Fashion Awards.

В последнее время стиль Риты Ори очень удивляет и каждое ее новое появление на публике круче предыдущего. Певица решила сделать ставку на сексуальность и откровенность - главный тренд 2022 года.

Поэтому ее часто можно увидеть на церемониях и мероприятиях в довольно сексуальных и прозрачных нарядах, которые почти ничего не прикрывают.

Однако самым эффектным из всех луков знаменитости стало ее “голое” платье от бренда Nensi Dojaka из коллекции весна-лето 2023.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Красное платье было полностью прозрачным, а верхняя его часть была выполнена в виде бюстье. Под этот смелый наряд певица надела красные стринги.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Дополнением образа стали босоножки от Aquazzura, маникюр с объемным дизайном и арт-макияж на лице из-за которого Рита напоминала амфибию.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Напомним, что днем ранее девушка посетила ужин Forces For Change британского Vogue, организованный главным редактором издания Эдвардом Эннинфулом и бизнес-консультантом Ванессой Кингори. Мероприятие проходило в отеле Londoner в Лондоне. На Рите тогда было откровенное платье небесного оттенка.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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