То ли в юбке, то ли без: Джулия Фокс пришла на мероприятие в платье с вырезами

Ее образ был, как всегда, очень смелым.

Американская модель Джулия Фокс посетила мероприятие в Нью-Йорке - гала-концерт в честь 25-летия благотворительной организации Room to Grow, который прошел в бальном зале Ziegfeld.

Перед камерами модель появилась в смелом красном платье из кожи. Наряд был длинным, но в юбке были широкие косые вырезы, которые полностью открывали ноги Фокс.

Также Джулия накинула на плечи шубу из искусственного меха и надела остроносые балетки.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Волосы модель накрутила в объемные локоны и уложила на один бок, сделала яркий макияж и добавила в образ несколько украшений.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Джулия еще и на этой неделе появилась в интервью в Vanity Fair, где использовался детектор лжи. Во время разговора она заявила, что выросла на реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и всегда восхищалась Ким.

"Я вдохновляюсь ей. На самом деле я ее очень люблю. Я выросла на сериале "Семейство Кардашьян", и он мне нравился еще до того, как они стали такими знаменитыми. И когда люди ее ругали, я всегда выступала в ее защиту".

Читайте также: