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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
390
Время на прочтение
1 мин

Только Дженнифер Лопес способна на такое: звезда вышла на сцену в "голом" наряде

Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что она умеет быть главной звездой на сцене.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Звезда удивила публику своим неожиданным появлением на фестивале Obsessed Fest, организованном Prime Video в Лос-Анджелесе, и, помимо энергичного выступления, она также привлекла внимание одним из своих смелых нарядов.

Для выхода на сцену 55-летняя звезда выбрала комбинезон телесного цвета, украшенный граффити, надписями и иллюстрациями, которые создавали впечатление, будто всё её тело покрыто татуировками.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Это был так называемый эффект «второй кожи», ставший одним из любимых трендов среди звезд последних лет. Корсет также подчеркнул её фигуру. Этот наряд был создан для неё Ttswtrs, а Лопес носила его в сочетании с высокими сапогами Jimmy Choo, также нюдового цвета.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
390
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