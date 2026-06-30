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- Шоу-бизнес
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Только Дженнифер Лопес способна на такое: звезда вышла на сцену в "голом" наряде
Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что она умеет быть главной звездой на сцене.
Звезда удивила публику своим неожиданным появлением на фестивале Obsessed Fest, организованном Prime Video в Лос-Анджелесе, и, помимо энергичного выступления, она также привлекла внимание одним из своих смелых нарядов.
Для выхода на сцену 55-летняя звезда выбрала комбинезон телесного цвета, украшенный граффити, надписями и иллюстрациями, которые создавали впечатление, будто всё её тело покрыто татуировками.
Это был так называемый эффект «второй кожи», ставший одним из любимых трендов среди звезд последних лет. Корсет также подчеркнул её фигуру. Этот наряд был создан для неё Ttswtrs, а Лопес носила его в сочетании с высокими сапогами Jimmy Choo, также нюдового цвета.