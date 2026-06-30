Только Дженнифер Лопес способна на такое: звезда вышла на сцену в "голом" наряде

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Звезда удивила публику своим неожиданным появлением на фестивале Obsessed Fest, организованном Prime Video в Лос-Анджелесе, и, помимо энергичного выступления, она также привлекла внимание одним из своих смелых нарядов.

Для выхода на сцену 55-летняя звезда выбрала комбинезон телесного цвета, украшенный граффити, надписями и иллюстрациями, которые создавали впечатление, будто всё её тело покрыто татуировками.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Это был так называемый эффект «второй кожи», ставший одним из любимых трендов среди звезд последних лет. Корсет также подчеркнул её фигуру. Этот наряд был создан для неё Ttswtrs, а Лопес носила его в сочетании с высокими сапогами Jimmy Choo, также нюдового цвета.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

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