Тони Гаррн стала мамой и показала первое фото с ребенком

В марте 2021 года немецкая модель Тони Гаррн объявила, что ждет первенца. А на днях опубликовала первый пост в Instagram после родов.

29-летняя Тони и ее супруг 31-летний актер Алекс Петтифер впервые стали родителями. Радостное событие произошло на прошлой неделе. Молодая мама опубликовала кадр со своей новорожденной дочерью, ее лицо, разумеется не показала, а в подписи написала:

"Самый волшебный опыт в моей жизни привел Луку Малаику в наш мир на прошлой неделе. Она сразу навсегда украла наши сердца".



В начале марта Тони Гаррн снялась в ролике для журнала @voguegermany, где рассекретила свою беременность.

"Я держала это в секрете почти 6 месяцев. Наконец, я могу поделиться со всеми вами самой большой новостью. Наше приключение начинается @voguegermany", - написала тогда под видео Тони.

Замуж за Алекса Гаррн вышла в октябре 2020 года, спустя десять месяцев отношений. А фотографиями со свадьбы, где Тони была не в свадебном, а в бельевом платье, модель также поделилась в Instagram. Теперь молодых родителей ждет новый этап жизни. А поклонники в ожидании новых снимков Тони Гаррн с ее новорожденной дочерью. Хотя уже сейчас очевидно, что показывать пока что лицо ребенка девушка не планирует.



Напомним, Тони Гаррн известна публике также благодаря 18-месячному роману с актером Леонардо Ди Каприо.

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