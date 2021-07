Топ-10 треков украинских артистов из TikTok

Появившись в 2016 году, китайская социальная сеть коротких видео TikTok успела набрать бешеную популярность в мире. А за последние два года сильно повлияла на мировую музыкальную индустрию.

Церемония "Грэмми-2021" это подтвердила. Сразу несколько наград в основных номинациях получили артисты, которые "завирусились" в TikTok. Украинские артисты тоже не отстают от мировых трендов.

Певец Артем Пивоваров часто запускает различные челленджи в TikTok. Достаточно долгий период в трендах держалась его песня "Дежавю". Сейчас его новый трек "Рандеву", который он представил одновременно на двух языках - русском и украинском, имеет все шансы побить рекорды прослушиваний его предыдущего хита.

Настоящий фурор в Сети вызвал и сам клип на эту песню, где артист примерил на себя весьма неординарные образы: уборщика в гостинице, официанта, который танцует, дамы в шляпе, самовлюбленного красавца и неугомонного мексиканца!

Исполнитель рассказал: главная идея клипа — нам должно быть интересно даже наедине с самими собой.

Певица ULIANA ROYCE несколько месяцев назад успела попасть в тренды TikTok, набрав на одном из своих видео на песню "Мои правила" более 10 млн просмотров. Не менее популярны еще два трека артистки Sayounara и "Покохала", написанные Артемом Пивоваровым. "Покохала", по словам Ульяны, - это ее история о первой любви, которую они записывали с Артемом более 10 часов. Артисты так хотели сделать идеальное звучание, что забыли о течении времени.

А вот Sayounara — это история в японо-корейской стилистике, действие которой происходит на стыке двух реальностей. Артистка представила даже отдельную dance-практику на этот трек.

Go_A стали первыми украинцами, которым удалось попасть в престижный музыкального рейтинга. Их песня "Шум" заняла 80 место в чарте Global 200 Excl. US (за исключением США). Именно с ней группа выступила на нынешнем "Евровидении", где занял 5 место. Эта песня создала настоящие баталии в соцсетях, а клип к ней называли протестом против коронавирусного карантина. Вокалистка Go_A Екатерина Павленко объясняет, что "Шум" — это песня на основе хоровода, одноименной игры-веснянки. Пользователям TikTok однозначно трек нравится, там сегодня уже более 3000 видео на "Шум".

ТикТок группы Kazka скорее напоминает персональный аккаунт солистки Саши Зарицкой. Она переснимает тренды, делает акцент на видео с собой и пытается успевать за тенденциями. В то же время песни группы одна за другой становятся вирусными в Сети, к примеру, "Палала" и "Плакала". Обороты сейчас в ТикТок набирает новый трек от Kazka "М’ята".

По словам Зарицкой, эта песня очень особенная: она о сказочной девушке и ее первой влюбленности. "Она очень свежая, под нее можно растворяться в танце и новых чувствах", — рассказывает солистка группы.

В самом же видео на трек "М'ята" артистка предстала в образе Лесной Нимфы.

Первая песня дуэта TVORCHI в 2021 году "Віч-на-віч" о давлении славы, новой самоидентификации и социума сразу же понравилась пользователям ТикТок. По словам музыкантов, новой песней они хотели призвать слушателей фокусироваться на реальном, а не на соцсетях и их губительному влиянию.

"Иногда хорошо оставаться один на один с собой и со всем миром, но не с тем, что в телефоне, а с настоящим, за окном", — говорят артисты.

Впрочем, пользователи ТикТок остались все же лицом к лицу с телефонами и прослушиванием трека от TVORCHI. Как результат, новые видео тиктокеров, которые вдохновились мотивом "Віч-на-віч".

Трек "Просто танцюй" от проекта Bakun стал не только настоящим прорывом в эфире радиостанций Украины, но и получил много сторонников в ТикТок, благодаря легкому танцевальному настроению. Конечно же, в клипе на трек также не обошлось без танцев. Специально приглашенный шоу-балет подготовил свою постановку, которая стала изюминкой видео "Просто танцюй". Bakun готовит также англоязычную версию этого хита. Песня будет называться Just Dance. А как же в ТикТок без зажигательных танцев?

Jerry Heil полностью оправдывает репутацию опытного блогера. Ее аккаунт выглядит именно так, как ты ожидаешь от тиктока популярной артистки. Особая ценность звезды заключается в том, что она ведет TikTok исключительно на украинском языке, а ее треки сразу становятся хитами во всех соцсетях. Так ее песня Vegan в ТикТок до сих пор распространяется не только среди украинских пользователей, но и покоряет Европу. Армия поклонников отметила, что "экология, веганство — сейчас в тренде". Сама же исполнительница призналась, что такой музыкой хочет показать всему миру, что Украина — стильное, открытое и толерантное государство, идет в ногу со временем.

Группа Mozgi одна из первых украинских групп, которые появились в TikTok.

Во время карантина через Covid-19 группа презентовала трек и клип No Hugs No Kisses. В песне Потап и его команда перечислили главные правила карантина: никаких объятий, прикосновений и поцелуев — просто соблюдайте чистоту. Припев трека быстро разошелся в Сети. Казалось бы, ограничения уже давно ослабили, а понимание No Hugs No Kisses стали употреблять и в плане взаимоотношений. Знаете, бывает и такое, что без поцелуев и объятий, когда вы любите друг друга, но можете быть только друзьями.

NK (Настя Каменских) претендует на лидерство среди украинских звезд TikTok. На видео этой соцсети артистка танцует под свои и чужие песни, вписывается в различные челленджи и всем видом показывает, какая она красивая и сексуальная, не забывая иногда слегка шутить. Более 7 миллионов лайков за первые месяцы в TikTok набрал ее трек Elephante на испанском языке. Каменских даже успела побывать в аудиотрендах с ним. Он до сих пор пользуется популярностью среди пользователей Сети.

Харизматичный парень, певец и финалист одного из популярных вокальных шоу Антон Вельбой (Wellboy) в конце июня представил песню "Гуси", которая сразу завирусилась: клип сейчас имеет уже более миллиона просмотров, а песня быстро вошла в топ-20 самых популярных песен украинского Apple Music. К тому же в TikTok массово распространяются хештеги #гусиний_двіж та #гуси_на_тусі. Можно сказать, что Wellboy — яркий пример того, что TikTok выступает за нестандартность и оригинальность.

