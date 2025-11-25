Топ-5 хоровых коллективов Украины: что о них известно, когда и где послушать

Топ-5 хоров Украины

Национальная капелла Украины «Думка»

Национальная заслуженная академическая капелла Украины «Думка» («ДУМКА» — это аббревиатура от «Государственная украинская странствующая капелла») — украинский хоровой коллектив, основанный еще во времена УНР 1919 года, который заложил основы профессионального хорового исполнительства и акапельного пения в Украине. Коллектив сформировали на основе хора «Днепросоюз», который возглавил украинский хоровой дирижер Нестор Городовенко.

В разное время коллектив возглавляли такие известные хормейстеры: Михаил Вериковский, Александр Сорока, Павел Муравский, Михаил Кречко и другие.

Художественным руководителем и главным дирижером капеллы с 1984 года является Герой Украины, народный артист, профессор, академик и лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко — Евгений Савчук.

В 1927 году участницей капеллы была оперная певица, будущая кинозвезда, обладательница «Оскара» и исполнительница роли Карлы Доннер в американском музыкальном фильме «Большой вальс» (1938 года) — Милица Корьюс.

Коллектив выступал со всемирно известными музыкантами — Хосе Каррерасом, Энио Морриконе, Кшиштофом Пендерецким и другими.

Капелла «Думка» является номинантом за лучшее хоровое исполнение престижной музыкальной премии GRAMMY-2004.

Когда и где послушать

Уже 1 декабря капелла «Думка» отправится в большой концертный тур по Нидерландам, который продлится до 12 января 2026 года. В программе — произведения западноевропейских, американских и украинских композиторов.

Коллектив также примет участие в первом в Украине джазовом концерте Нового 2026 года — «Рождество в стиле джаз», который состоится 3 января в МЦКИ (бывший «Октябрьский дворец»).

Национальный хор имени Григория Веревки

Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки основан в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка, который его возглавил вместе со своей женой Элеонорой Скрипчинской. В первый состав хора вошли 134 исполнителя. С 1944-го коллектив базируется в Киеве. Название «имени Веревки» хор получил в честь своего основателя в 1965 году. В 1997 году ему был присвоен статус «национального». С 2021-го года художественным руководителем коллектива является Игорь Курилов.

Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины им. Григория Веревки

В этом хоре свой творческий путь начинали легенды украинской сцены: Нина Матвиенко, Ольга Павловская, Алла Кудлай и другие.

В 2019 году о коллективе сняли полнометражный документальный фильм «Хор Веревки» (режиссер В. Шпак, продюсер Ю. Чернявская).

Хор имени Веревки вызвал невероятный восторг своим превосходным выступлением на концерте «Национальная легенда Украины». Они исполнили сюиту «Подяка світу», в которой сочетались украинская классика «Реве та стогне» (слова Тараса Шевченко, музыка Дмитрия Крыжановского, обработка Анатолия Авдиевского) и мировые хиты (песни Scorpions, Imagine Dragons, Måneskin и Стинга).

Когда и где послушать

4 января МЦКИ (бывший «Октябрьский дворец») — Рождественский концерт.

Хоровой коллектив в декабре выступит с большим юбилейным концертом в городах Украины, а в январе будет гастролировать с праздничной программой «Від Миколая до Йордана».

Мужская хоровая капелла имени Левка Ревуцкого

Это единственный в Украине профессиональный академический мужской хор, который относится к лучшим творческим коллективам страны. Артистов хора называют «Золотыми голосами Украины». В прошлом году капелла отметила свое 55-летие. Возглавляет ее с 2016 года Александр Круковский.

Мужская хоровая капелла имени Левка Ревуцкого

Мужская хоровая капелла им. Ревуцкого приняла участие в масштабных семи концертах Артема Пивоварова во Дворце спорта — 7, 8, 9, 12, 14, 15 и 16 ноября, которые вошли в Национальный реестр рекордов Украины. Капелла добавила особой атмосферы песням артиста. Участники хора не только пели, но и мастерски подтанцовывали в ритм хитов Пивоварова.

Коллектив также принял участие в большом концерте во дворце «Украина», посвященном 80-летию выдающегося поэта Юрия Рыбчинского.

Когда и где послушать

29 ноября, Киевский дом ученых НАН Украины — «ЛЕХАЙМО, или чтобы не плакать я смеюсь».

7 декабря, Киевский дом ученых НАН Украины — «Ретро с привкусом джаза».

24 декабря, Центральный Дом офицеров — «Большой новогодний концерт».

Хор «Гомін»

Львовский муниципальный хор «Гомін» основал в 1988 году заслуженный деятель искусств Украины, доцент кафедры дирижирования и сольного пения Львовской музыкальной академии им. Николая Лысенко — Олег Цигилик. С 2023 года он вошел в состав Львовского органного зала. В августе 2023-го главным дирижером и художественным руководителем хора стал Вадим Яценко, который также является хормейстером Львовской национальной оперы. Под его руководством хор в обновленном составе в октябре этого года успешно представил Украину на Международном хоровом фестивале в Швеции.

Львовский муниципальный хор «Гомін»

«Гомін» стал популярным после того, как в TikTok завирусилось видео с фрагментом акапельного и харизматичного исполнения Вадимом Яценко с коллективом песни Степана Гиги «Цей сон» на их концерте. После этого билеты на их концерты начали раскупаться мгновенно.

Хор «Гомін» выступил на презентации трейлера украинской семейной комедии «Поезд к Рождеству» на Центральном вокзале в Киеве.

Когда и где послушать

Сейчас хор «Гомін» находится в европейском туре. Украинская песня в их исполнении звучит в концертных залах Польши, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Австрии, Великобритании и Венгрии.

Послушать коллектив в Киеве можно будет 8 декабря в Национальной филармонии Украины. А уже в новом 2026 году «Гомін» отправляется во всеукраинский тур с ретро-программой украинских песен.

Фольклорный ансамбль «Кралиця»

Фольклорный ансамбль КНУКиИ ФММ «Кралиця» основан в 1991 году на кафедре фольклористики Киевского национального университета культуры и искусств. Его художественным руководителем является профессор Иван Синельников.

Фольклорный ансамбль «Кралиця»

Состав ансамбля ежегодно обновляется, среди известных артистов в нем когда-то пели участницы группы DakhaBrakha, солист группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук и Екатерина Павленко, которая в этом году объявила о временном прекращении работы в группе Go_A для запуска сольной карьеры под псевдонимом Monokate.

Недавно коллектив «Кралиця» принял участие в выступлении Алены Омаргалиевой. Участники ансамбля исполнили первые строки ее новой песни «Я не п’яна, я просто закохана», которая тогда еще не была представлена на официальных площадках, но уже успела стать хитом в соцсетях.

Это не единственная коллаборация «Кралици» с современными исполнителями. Вчера группа 100лица опубликовала в TikTok видео-тизер их будущей песни «Гандзя». Видео начинается с пения участниц ансамбля, который сразу же захватывает. Ролик уже активно набирает популярность в сети.