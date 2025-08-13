Топ-5 цветов, которые сделают вас моложе: дизайнер Андре Тан рассказал кому что подходит

Андре Тан

По словам дизайнера, именно эти оттенки добавляют коже сияния и делают взгляд ярче.

Лавандовый

Этот нежный пастельный оттенок создает эффект легкого цветения и скрывает мелкие недостатки кожи. Особенно классно такой оттенок смотрится на светлокожих с голубыми или серыми глазами и светлыми волосами. Он добавляет свежести и делает вас ярче.

Светло-голубой

Это прохладный и освежающий оттенок прекрасно подходит девушкам с голубыми или зелеными глазами, а также светлым или русым цветом волос.

Нежно-розовый и коралловый

Это теплые и мягкие оттенки, которые придают лицу естественный румянец без макияжа. Они идеально подходят брюнеткам с карими глазами.

Молочный

Это светлый и теплый оттенок, который освежает любой образ. Он отлично смотрится на девушках со светлой или загорелой кожей, а также брюнетках, шатенках с карими глазами. Он делает образ нежным и естественным.