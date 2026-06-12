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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Топ-модель Адриана Лима показала, как поддерживает сборную Бразилии на ЧМ-2026

11 июня стартовал Чемпионат мира по футболу — 2026, и многие селебрити выразили поддержку своим сборным.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Адриана Лима

Адриана Лима / © Associated Press

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима не стала исключением. В своем Instagram она показала, как собирается поддерживать сборную своей родной страны в ближайшее время.

Модель позировала в футболке сборной Бразилии по футболу. «Отныне моя униформа», — подписала Лима фото.

Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима поддерживает сборную Бразилии на чемпионате мира / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима поддерживает сборную Бразилии на чемпионате мира / © Instagram Адрианы Лимы

В таких же футболках были запечатлены ее муж Андре Леммерс и их общий сын Сайен.

Адриана Лима с сыном и мужем / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима с сыном и мужем / © Instagram Адрианы Лимы

Отметим, Адриана тесно связана с миром футбола как через свою официальную работу, так и через личные увлечения. С 2023 года Лима официально занимает пост первого глобального посла FIFA среди болельщиков. Она участвует в продвижении крупных футбольных турниров, развивает глобальные фанатские инициативы по всему миру, а также вручает награды на официальных церемониях.

Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер сходила на футбольный матч. Звезда посетила матч Премьер-лиги, который состоялся в Лондоне.

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Количество просмотров
40
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