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Топ-модель Адриана Лима показала, как поддерживает сборную Бразилии на ЧМ-2026
11 июня стартовал Чемпионат мира по футболу — 2026, и многие селебрити выразили поддержку своим сборным.
44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима не стала исключением. В своем Instagram она показала, как собирается поддерживать сборную своей родной страны в ближайшее время.
Модель позировала в футболке сборной Бразилии по футболу. «Отныне моя униформа», — подписала Лима фото.
В таких же футболках были запечатлены ее муж Андре Леммерс и их общий сын Сайен.
Отметим, Адриана тесно связана с миром футбола как через свою официальную работу, так и через личные увлечения. С 2023 года Лима официально занимает пост первого глобального посла FIFA среди болельщиков. Она участвует в продвижении крупных футбольных турниров, развивает глобальные фанатские инициативы по всему миру, а также вручает награды на официальных церемониях.
Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер сходила на футбольный матч. Звезда посетила матч Премьер-лиги, который состоялся в Лондоне.