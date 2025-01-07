Топ-модель Адриана Лима показала свое первое фото на паспорт, сделанное почти 30 лет назад

Обычно многие не довольны своим фото в паспорте, однако у моделей все наоборот.

43-летняя бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в своем Instagram поделилась интересным архивным снимком. Это ее первая фотография для паспорта, сделанная почти 30 лет назад – тогда ей было 15.

instagram.com/adrianalima

Похоже, снимок настолько нравится Лиме, что она его вставила в рамку. "Определенно, это фото перенесло меня в другие места… в 1996-й", - написала Адриана.

Интересно, что путь Адрианы в модельный бизнес начался случайно. Она сопровождала подругу на конкурс красоты, где сама также приняла участие и победила. В 15 лет она заняла первое место на конкурсе "Супермодель Бразилии", а потом попала в финал конкурса "Супермодель мира", после чего она переехала в Нью-Йорк, где подписала свой первый контракт с модельным агентством. В 1999-м она стала лицом Victoria's Secret, что принесло ей мировую славу.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, бразильянка Адриана Лима вышла замуж. Ее мужем стал 43-летний кинопродюсер Андре Леммерс, с которым она состоит в отношениях с 2021 года, а 22 августа 2022-го у пары родился сын Сайан. В своем Instagram она показала снимок, на котором возлюбленные держатся за руки. На пальце модели красуется обручальное кольцо с очень большим камнем. "Официально миссис Лима Леммерс, она же Лимерс", - написала модель.

instagram.com/adrianalima

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