Топ-модель Адриана Лима вышла замуж и показала помолвочное кольцо с огромным камнем

43-летняя бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима вышла замуж за своего бойфренда – 43-летнего кинопродюсера Андре Леммерса, с которым она состояла в отношениях с 2021 года, а 22 августа 2022-го у пары родился сын Сайан.

Адриана Лима и Андре Леммерс / Фото: Getty Images

В своем Instagram она показала снимок, на котором возлюбленные держатся за руки. На пальце модели красуется обручальное кольцо с очень большим камнем. "Официально миссис Лима Леммерс, она же Лимерс", - написала Адриана.

instagram.com/adrianalima

Отметим, Лима воспитывает также двух дочерей от первого брака с сербским баскетболистом Марко Яричем – 15-летнюю Валентину и 12-летнюю Сиенну. Модель объявила о разводе со спортсменом в 2014 году, а развод был завершен в 2016-м.

Ранее, напомним, бразильская супермодель Адриана Лима приняла участие в камбек-шоу Victoria's Secret. Ее возвращения как легендарного "ангела" на подиум ждали все поклонники популярного бренда белья. Это было первое шоу с 2018 года, на котором снова на подиуме появились и другие знаменитые модели: Алессандра Амбросио, Кэндис Свэйнпоул, Бехати Принслу, Даутцен Крус, Жозефин Скривер и др. Девушки снова расправили свои "ангельские" крылья, облачившись в сексуальные бельевые комплекты.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Адриана Лима / Фото: Associated Press

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