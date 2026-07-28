Топ-модель Алессандра Амбросио эффектно прыгнула в горное озеро

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио решила провести свободное время вдали от шумных курортов и отправилась навстречу природе. Компанию звезде составил ее возлюбленный — австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров Бак Палмер.

В своем Instagram модель поделилась серией атмосферных фотографий и видео, сделанных во время хайкинга по живописной лесистой местности. Влюбленные отправились в поход по извилистым тропам, окруженным густой зеленью, наслаждаясь тишиной, свежим воздухом и захватывающими пейзажами.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Одной из самых впечатляющих точек маршрута стал живописный водопад с кристально чистым озером. Добравшись до него, Алессандра не упустила возможность устроить небольшую фотосессию на фоне дикой природы.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Особое внимание подписчиков привлекло видео, в котором Амбросио эффектно прыгает в прохладное озеро у подножия водопада. Судя по кадрам, модель получила настоящее удовольствие от такого приключения.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио снялась в рекламе со своей дочерью. Похоже, девушка решила пойти по стопам своей знаменитой мамы и начала строить свою модельную карьеру.

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