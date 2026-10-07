Топ-модель Алессандра Амбросио позировала топлес в море

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась с поклонниками смелыми кадрами с отдыха. Супермодель опубликовала в Instagram фотографии, сделанные во время купания в море.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

На снимках модель топлес позирует прямо в воде, прикрывая грудь руками. На ней только черные плавки от бикини.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Публикацию Алессандра сопроводила короткой подписью: «Дочь солнца, любительница моря». Поклонники традиционно не оставили снимки без внимания и засыпали модель комплиментами.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио в красивом мятном платье пришла на свадьбу сестры.

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