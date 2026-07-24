Топ-модель Алессандра Амбросио сверкнула ягодицами у водопада

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио предпочитает проводить свободное время не только на пляже, но и на природе. В своем Instagram звезда поделилась серией снимков с хайкинга по живописной лесистой местности.

Компанию модели составил ее бойфренд — австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров Бак Палмер. Пара отправилась в пешее путешествие по лесным тропам, наслаждаясь зелеными пейзажами, свежим воздухом и красивыми видами.

Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Одной из главных точек маршрута стал живописный водопад. Добравшись до него, Алессандра решила устроить небольшую фотосессию. Модель позировала в купальнике на фоне каскадов воды и скал, продемонстрировав свою стройную фигуру и отличную физическую форму.

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Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Отметим, Алессандра Амбросио и Бак Палмер состоят в отношениях уже несколько лет. Они часто путешествуют вместе и регулярно делятся совместными фотографиями в социальных сетях. Известно, что дизайнер также прекрасно ладит с детьми модели от предыдущих отношений, а саму пару нередко можно увидеть на семейных прогулках, ужинах и отдыхе в разных уголках мира.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио с сыном сходила на матч чемпионата мира-2026.

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