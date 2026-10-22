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- Шоу-бизнес
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Топ-модель Алессандра Амбросио в латексном мини-платье показала, как ела пиццу после шоу Victoria’s Secret
Бразильянка после показа позволила себе расслабиться и насладиться любимой едой.
45-летняя Алессандра Амбросио показала, как провела время после грандиозного шоу Victoria’s Secret 2026. Супермодель отправилась на афтепати.
Для вечеринки Амбросио выбрала облегающее платье из глянцевого красного латекса, которое подчеркивало ее фигуру и длинные ноги. Образ модель дополнила мюлями на высоких каблуках, тонким колье и серьгами, а также макияжем с акцентом на глаза.
Подготовка к шоу Victoria’s Secret потребовала от модели немало усилий. В преддверии показа Амбросио активно тренировалась, чтобы быть в отличной физической форме и уверенно чувствовать себя на подиуме. Поэтому после шоу она позволила себе расслабиться и насладиться любимой едой. Кадры с пиццей стали забавным контрастом к строгой подготовке и гламурной атмосфере модного события.
Напомним, Алессандра Амбросио приняла участие в Victoria’s Secret Fashion Show, и это выступление стало для звезды юбилейным, ведь это был ее 20-й выход на подиум этого известного бренда нижнего белья.