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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

Топ-модель Алессандра Амбросио в латексном мини-платье показала, как ела пиццу после шоу Victoria’s Secret

Бразильянка после показа позволила себе расслабиться и насладиться любимой едой.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

45-летняя Алессандра Амбросио показала, как провела время после грандиозного шоу Victoria’s Secret 2026. Супермодель отправилась на афтепати.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Для вечеринки Амбросио выбрала облегающее платье из глянцевого красного латекса, которое подчеркивало ее фигуру и длинные ноги. Образ модель дополнила мюлями на высоких каблуках, тонким колье и серьгами, а также макияжем с акцентом на глаза.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Подготовка к шоу Victoria’s Secret потребовала от модели немало усилий. В преддверии показа Амбросио активно тренировалась, чтобы быть в отличной физической форме и уверенно чувствовать себя на подиуме. Поэтому после шоу она позволила себе расслабиться и насладиться любимой едой. Кадры с пиццей стали забавным контрастом к строгой подготовке и гламурной атмосфере модного события.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, Алессандра Амбросио приняла участие в Victoria’s Secret Fashion Show, и это выступление стало для звезды юбилейным, ведь это был ее 20-й выход на подиум этого известного бренда нижнего белья.

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