Топ-модель Алессандра Амбросио в мини-юбке сходила на чемпионат по теннису

В прошедшие выходные в Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США по теннису – US Open 2024, который посетили многие знаменитости. Среди них была и 43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио.

Для такого мероприятия она выбрала стильный лук, который состоял из вязаной белой кофты с короткими рукавами и голубой мини-юбки. Свой образ модель дополнила маленькой белой сумкой Chanel и белыми босоножками на платформе. Она выпрямила волосы и сделала естественный макияж в теплых оттенках.

Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги Алессандры.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио демонстрировала смелый лук, в котором она появилась на показе Off-White, прошедшем в Нью-Йорке.

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