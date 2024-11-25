Топ-модель Алессандра Амбросио в монокини позировала на берегу океана

Девушка снялась в рекламе бразильского бренда.
43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – стала главной звездой промокампании бренда купальников. В фотосессии она позировала на берегу океана в лучах утреннего солнца.
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Але примерила монокини цвета охры из жатой ткани, а поверх купальника набросила пестрый кардиган. Свой пляжный образ топ-модель дополнила золотыми аксессуарами – браслетами, серьгами и колье.
Модель выглядит потрясающе, поддерживать себя в форме ей помогает спорт – она любит посещать тренировки по пилатесу, а также обожает играть в пляжный волейбол – во время такого времяпровождения Але часто попадает в объективы папарацци. Также она придерживается сбалансированного питания, включающего много овощей, фруктов и белковых продуктов.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио вышла на подиум во время камбек-шоу Victoria's Secret в просто сногсшибательном образе – черном кружевном боди, которое сочеталось с сетчатой юбкой и босоножками от Rene Caovilla с ремешками-пружинами. Неотъемлемой частью образа стали гламурные крылья.
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