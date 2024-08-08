Топ-модель Алессандра Амбросио в пестром бикини отдыхает на Гавайях

43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – отправилась в отпуск с детьми на Гавайи. Яркими фото с островов она поделилась в своем Instagram.

Але позировала в пестром бикини и в соломенной широкополой шляпе на берегу Тихого океана.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

А также со своей 15-летней дочерью Аней. Выглядят они как подружки.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Похоже, Амбросио взяла несколько купальников - на каждый день отпуска.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась новой татуировкой. Свою первую татуировку звезда сделала еще очень давно - на пояснице, но ее редко показывает, потому что она находится ниже линии нижнего белья. Там нарисован месяц, на котором сидит кошка, а на ее хвосте качается звезда. Вторая же татуировка – тоже в неприметном месте.

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