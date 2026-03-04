Топ-модель Алессандра Амбросио в полосатом бикини сверкнула ягодицами на пляже

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио
44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret —
Алессандра Амбросио — поделилась в Instagram серией пляжных фото. Она позировала на песчаном берегу.
Але была запечатлена в ярком полосатом бикини, красном свитшоте и в очках в спортивном стиле. Снимки модель никак не подписала.
Амбросио обожает пляжный отдых, и ее соцсети
пестрят фотографиями в бикини.
Отметим, Але — не только успешная модель, но и мама двух детей:
17-летней дочери Ани и сына Ноа, которому в мае этого года исполнилось 13 лет. Их отец — бывший бойфренд модели, бизнесмен Джейми Мазур.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио
надела любимый бренд Пэрис Хилтон для презентации фильма. Бразильская модель посетила премьеру фильма «Сандивара», главную роль в котором сыграла оскароносная актриса Мишель Йео.
Красивые наряды супермодели Алессандры Амбросио
