Топ-модель Алессандра Амбросио в стильном купальнике позировала на яхте

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась новыми кадрами с отдыха на Лазурном берегу Франции.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

На этот раз звезда устроила эффектную фотосессию на борту роскошной яхты, пришвартованной у берегов Сен-Тропе. Перед камерой Амбросио позировала в стильном черном слитном купальнике с белой окантовкой и поясом на талии, который подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Образ модель дополнила солнцезащитными очками и лаконичными украшениями. Фоном для снимков стали живописные виды Средиземного моря и побережья французского курорта.

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Алессандра уверенно позировала на палубе яхты, наслаждаясь солнечной погодой и морскими видами.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио с сыном сходила на матч чемпионата мира-2026.

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