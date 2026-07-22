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- Шоу-бизнес
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Топ-модель Алессандра Амбросио в стильном купальнике позировала на яхте
Звезда похвасталась подтянутой фигурой на отдыхе.
45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась новыми кадрами с отдыха на Лазурном берегу Франции.
На этот раз звезда устроила эффектную фотосессию на борту роскошной яхты, пришвартованной у берегов Сен-Тропе. Перед камерой Амбросио позировала в стильном черном слитном купальнике с белой окантовкой и поясом на талии, который подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.
Образ модель дополнила солнцезащитными очками и лаконичными украшениями. Фоном для снимков стали живописные виды Средиземного моря и побережья французского курорта.
Алессандра уверенно позировала на палубе яхты, наслаждаясь солнечной погодой и морскими видами.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио с сыном сходила на матч чемпионата мира-2026.