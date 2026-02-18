ТСН в социальных сетях

Топ-модель Алессандра Амбросио в ярком костюме с перьями и камнями зажгла на карнавале в Бразилии

Звезда не могла пропустить такое громкое событие у себя на родине.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

13 февраля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, стартовал традиционный карнавал. В этом году он будет проходить до 21 февраля по всей стране, и в нем может принять участие любой желающий.

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — не смогла пропустить такое легендарное мероприятие. Свой яркий карнавальный костюм она показала в своем Instagram.

Она надела прозрачное боди и высокий головной убор, расшитые камнями и кристаллами разных цветов, а за ее спиной были огромные зелено-фиолетовые крылья.

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

Праздничный образ Алессандры дополняли прозрачные босоножки с серебристыми застежками и макияж в зеленых оттенках. На лоб модель наклеила кристаллы в тон наряду. Выглядела Амбросио очень ярко.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Также модель успела переодеться в другой смелый образ, состоящий из топа из ниток со стразами и юбки-бахромы.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио в яркой водолазке и обтягивающей юбке сходила на вечеринку. Девушка посетила светское мероприятие в Катаре.

