Топ-модель Алессандра Амбросио в яркой водолазке и обтягивающей юбке сходила на вечеринку

Девушка посетила светское мероприятие в Катаре.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — прилетела в Доху, Катар, чтобы посетить вечеринку, организованную брендом Ray-Ban. Для своего светского выхода модель выбрала эффектный образ.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Она надела яркую оранжевую водолазку, которую сочетала с обтягивающей кожаной юбкой миди с разрезом спереди и с кожаными сапогами на каблуках.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Свой образ Алессандра дополнила продолговатой сумкой, высокими перчатками и солнцезащитными очками, конечно же, от Ray-Ban.

На вечеринке присутствовали и другие модели. Амбросио сделала совместные фото с Изабели Фонтана и Лаис Рибейро — тоже экс-"ангелами» Victoria’s Secret.

Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана и Лаис Рибейро / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана и Лаис Рибейро / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана и Лаис Рибейро / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана и Лаис Рибейро / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана и Лаис Рибейро / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио, Изабели Фонтана и Лаис Рибейро / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио и ее дочь позировали в бикини на пляже. Выглядели они как подруги.

Красивые наряды супермодели Алессандры Амбросио (28 фото)

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

