Топ-модель Бар Рафаэли в нижнем белье сверкнула подтянутой фигурой

38-летняя израильская топ-модель и многодетная мама Бар Рафаэли стала главной звездой новой рекламной кампании бренда Femina.

Она примерила несколько комплектов с кружевными лифами, а также позировала в бюстгальтере и плотных капроновых колготках. Сейчас Бар каждый день бывает на тренировках в спортзале, и их результат не заставил себя долго ждать – фигура модели подтянутая, а пресс – рельефный.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

А после съемок Рафаэли смогла расслабиться и съесть большую порцию мороженого, что продемонстрировала в своем Instagram.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Израильтянка серьезно взялась за свою модельную карьеру и стала чаще появляться в промокампаниях брендов и фотосетах. Все свое время еще до недавно она уделяла воспитанию троих детей – двух дочерей и сына. Но, судя по ее публикациям в фотоблоге, она возвратилась в фэшн-бизнес.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Напомним, ранее Бар Рафаэли в платье с помятой накидкой на спине появилась на красной дорожке кинофестиваля.

Бар Рафаэли / Фото: Associated Press

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