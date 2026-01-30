- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Топ-модель Белла Хадид пришла на вечеринку в платье с вырезами на ягодицах
Девушка похвасталась в Сети своим пикантным образом.
29-летняя американская топ-модель Белла Хадид сходила с друзьями на вечеринку, для которой выбрала достаточно смелый наряд. Она надела черное длинное платье с обнаженной спиной и вырезами на ягодицах, сквозь которые просвечивалось бесшовное нижнее белье.
Образ модели дополняли ажурная черная маска на лице, золотой широкий браслет и черный маникюр.
В комментариях под публикацией поклонники Беллы написали ей много комплиментов.
Столы на вечеринки были декорированы игральными картами, фишками и диско-шарами.
Ранее, напомним, Белла Хадид устроила фотосессию с бойфрендом - 36-летним Аданом Бануелосом, профессиональным ковбоем из Техаса, специализирующемся на «cutting horses» — соревнованиях и тренировках с ездой на лошадях. По появившимся в СМИ слухам, девушка с ним на днях рассталась.