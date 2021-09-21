Топ-модель Девон Виндзор впервые стала мамой и показала снимки из роддома

Девушка родила дочь.
27-летняя американская топ-модель Девон Виндзор 8 сентября родила своего первого ребенка – дочь, которой дали имя Энцо Элоди.
В своем Insragram модель уже успела показать несколько милых фотографий с новорожденной дочерью.
"Энцо Элоди Барбара! Мы с Джонни так влюблены в нашу маленькую девочку-ангелочка! Она присоединилась к нам 8 сентября в 16:58. Лучший день в моей жизни! Большое спасибо за добрые пожелания!" – написала Девон по фото.
Также звезда опубликовала серию кадров из самого роддома, на которых ее дочь запечатлена в первые минуты жизни.
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"Рождение дочери было самым волшебным, настоящим и сильным опытом! Мой лучший день. Рождение человека - это на самом деле величайшее чудо, которое я когда-либо испытывала в жизни. Я уже так влюблена в малышку, что не могу представить, как мое сердце может становиться еще больше с каждым днем!" – добавила Виндзор.
Напомним, 18 сентября впервые мамой стала принцесса Йоркская Беатрис. Она тоже родила дочь.