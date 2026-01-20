Топ-модель Эмили Ратажковски позировала полностью обнаженной

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Набирает популярность тренд, в рамках которого пользователи публикуют фото, сделанные в 2016 году. Свои архивные фото уже показывала супермодель Хайди Клум, британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли и супермодель Синди Кроуфорд. Поддержать тренд решила и 34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски. В своем Instagram она опубликовала серию фото, сделанных 10 лет назад.

Неудивительно, что одно из них было достаточно пикантным, ведь модели любит провокационные съемки. Тогда еще 24-летняя модель позировала полностью обнаженной. Грудь модель прикрыла распущенными волосами.

Эмили Ратажковски в 2016-м / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски в 2016-м / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски в 2016-м / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски в 2016-м / © Instagram Эмили Ратажковски

Также среди опубликованных были и снимки с топ-моделью Беллой Хадид — девушки позировали на гидроцикле, и с актером Заком Эфроном.

Эмили Ратажковски с Беллой Хадид в 2016-м / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с Заком Эфроном в 2016-м / © Instagram Эмили Ратажковски

Отметим, Ратажковски уже давно в модельном бизнесе, свой первый контракт она подписала в 14 лет и начала сниматься в рекламе и для каталогов. Позже Эмили работала моделью, параллельно изучая искусство в Калифорнийском университет в Лос-Анджелесе, но вскоре бросила учебу и сосредоточилась на своей модельной карьере. Ее роль в откровенном клипе Blurred Lines Робина Тика стала моментом, после которого ее карьера резко пошла вверх.

Эмили Ратажковски в 2016-м / © Instagram Эмили Ратажковски

