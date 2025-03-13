Топ-модель Эмили Ратажковски сверкнула фигурой в черном кружевном белье

33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски является амбассадором итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Поэтому именно она примерила новинку бренда – черный кружевной комплект.

Нижнее белье эффектно подчеркнуло пышные формы модели.

На одном из снимков рядом с Эмили запечатлена ее собака – метис хаски и немецкой овчарки по кличке Коломбо, его она взяла из приюта.

Отметим, ранее в точно таком же комплекте белья позировала другая модель - 31-летняя венгерская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Барбара Палвин.

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски сходила на бразильский карнавал в пикантном топе и без нижнего белья.

Читайте также: