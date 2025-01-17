Топ-модель Изабель Гулар подчеркнула ягодицы вязаными мини-шортами

Девушка любит подчеркивать свою идеальную фигуру одеждой.
40-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – улетела со своим женихом – 33-летним немецким футболистом Кевином Траппом – на долгие новогодние каникулы на популярный среди селебрити остров Сент-Барт. Оттуда она каждый день публикует фото, демонстрируя фигуру в бикини и свои вечерние аутфиты.
Так, на новых фото Изабель позирует в пикантном образе, который эффектно подчеркивает ее фигуру.
Она запечатлена в полупрозрачном топе с вышивкой на груди, вязаных полосатых мини-шортах и в джинсовой панаме.
Стройная фигура модели – результат регулярных занятий спортом. Изабель признается, что поставила себе цель тренироваться каждый день в течение часа несмотря на то, как сильно загружен ее день. Среди спортивных упражнений бразильянка выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.
Ранее, напомним, топ-модель Изабель Гулар топлес позировала на пляже.
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