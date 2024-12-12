Топ-модель Изабели Фонтана сверкнула стройной фигурой в бикини

41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана – опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа, на котором она позирует в трехцветном полосатом бикини и с журналом в руках. Ее волосы собраны в тугой хвост, а на глазах – черные солнцезащитные очки.

instagram.com/isabelifontana

Отметим, этот купальник – от бренда Tropic of C, который основала другая модель, "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул.

К слову, Фонтана – одна из самых успешных бразильских моделей наряду с Жизель Бундхен и Адрианой Лимой. Свою карьеру она начала, когда ей было всего 13 лет. А уже в 16 лет – в 1999 году – она попала на страницы каталога Victoria's Secret, что вызвало скандал, ведь ранее компания заявляла, что не сотрудничает с несовершеннолетними.

Сейчас Изабели совмещает модельную карьеру и материнство. Она воспитывает двух сыновей – Зиона и Лукаса.

Ранее, напомним, Изабели Фонтана в "голом" платье блеснула грудью на вечеринке. Она стала гостьей вечеринки Victoria's Secret Fashion Show 2024, которая прошла в ресторане Crane Club в Нью-Йорке. Для своего выхода в свет модель выбрала бежевое кружевное платье макси с длинными рукавами, пикантным вырезом и высоким разрезом до бедра.

Изабели Фонтана / Фото: Getty Images

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