Топ-модель Изабели Фонтана сверкнула стройной фигурой в леопардовом бикини и показала 21-летнего сына

Модель похвасталась подтянутой фигурой и показала старшего сына.
41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана – опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных у моря. На них она позировала в леопардовом бикини и черной ковбойской шляпе.
Изабели удивила фолловеров снимком, на котором она позирует с высоким парнем. Как оказалось, это старший сын модели - Зион, которого она родила в 2003 году. Его отец – бразильский манекенщик Алваро Джакобо.
Фото вызвало такой ажиотаж среди поклонников звезды, что она даже опубликовала видео, на котором позирует с сыном и демонстрируют их внешнюю схожесть. "Семья. Мой близнец. Мой сын…Мамина гордость", - написала Фонтана под видео. К слову, у звезды есть еще один сын – Лукас, который родился в 2006-м, его отец – актер и модель Энрике Палудо.
Ранее, напомним, Изабели Фонтана позировала полностью обнаженной. Она cнялась в рекламе ювелирного бренда Sauer в одних лишь сапогах.
Читайте также:
- Топ-модель Изабели Фонтана сверкнула стройной фигурой в бикини
- Без бюстгальтера: Изабели Фонтана в "голом" платье блеснула грудью на вечеринке
- Подчеркнула фигуру красным: бразильская модель Изабели Фонтана на фэшн-церемонии в Италии