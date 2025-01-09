Топ-модель Изабели Фонтана сверкнула стройной фигурой в леопардовом бикини и показала 21-летнего сына

41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана – опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных у моря. На них она позировала в леопардовом бикини и черной ковбойской шляпе.

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

Изабели удивила фолловеров снимком, на котором она позирует с высоким парнем. Как оказалось, это старший сын модели - Зион, которого она родила в 2003 году. Его отец – бразильский манекенщик Алваро Джакобо.

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

instagram.com/isabelifontana

Фото вызвало такой ажиотаж среди поклонников звезды, что она даже опубликовала видео, на котором позирует с сыном и демонстрируют их внешнюю схожесть. "Семья. Мой близнец. Мой сын…Мамина гордость", - написала Фонтана под видео. К слову, у звезды есть еще один сын – Лукас, который родился в 2006-м, его отец – актер и модель Энрике Палудо.

Ранее, напомним, Изабели Фонтана позировала полностью обнаженной. Она cнялась в рекламе ювелирного бренда Sauer в одних лишь сапогах.

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