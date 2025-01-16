Топ-модель Изабели Фонтана топлес позировала на пляже

Девушка снялась в рекламе купальников.
41-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria's Secret – Изабели Фонтана – опубликовала в своем Instagram несколько фото, на которых позировала в бикини с анималистическим принтом.
На одном из снимков модель позировала топлес. На ее голове была странная маска тигра, а в руках – сигарета. "Бесконечное лето", - написала Изабели под фото.
Фигура модели выглядит потрясающе. Недавно она удивила своих поклонников и показала своего старшего сына Зиона, которому уже 21 год. Мама и сын очень похожи. Отцом молодого парня является бразильский манекенщик Алваро Джакобо.
К слову, Фонтана – одна из самых успешных бразильских моделей наряду с Жизель Бундхен и Адрианой Лимой. Свою карьеру она начала, когда ей было всего 13 лет. А уже в 16 лет – в 1999 году – она попала на страницы каталога Victoria's Secret, что вызвало скандал, ведь ранее компания заявляла, что не сотрудничает с несовершеннолетними.
Ранее, напомним, Изабели Фонтана позировала полностью обнаженной. Она cнялась в рекламе ювелирного бренда Sauer в одних лишь сапогах.
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