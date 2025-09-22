ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Топ-модель Карли Клосс стала мамой в третий раз и показала первое фото ребенка

Звезда поделилась радостной новостью в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Карли Клосс

Карли Клосс / © Associated Press

33-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс 18 сентября стала мамой в третий раз, однако сообщила об этом немного позже. Она родила дочь. Девочка получила имя Рэй Флоренс.

В своем Instagram она показала и первое фото долгожданной дочери. Девочка запечатлена в боди и шапочке с бантом.

Карли Клосс стала мамой в третий раз / © Instagram Карли Клосс

Карли Клосс стала мамой в третий раз / © Instagram Карли Клосс

Отец ребенка — муж модели, бизнесмен Джошуа Кушнер. У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и полуторагодовалый Элайджа Джуд.

Судя по фото Карли в Instagram, ее беременность проходила легко, она себя отлично чувствовала в последнем триместре и даже ходила регулярно в спортзал.

Беременная третьим ребенком Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Беременная третьим ребенком Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Беременная третьим ребенком Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Беременная третьим ребенком Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Беременная третьим ребенком Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Беременная третьим ребенком Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie