Топ-модель Карли Клосс стала мамой в третий раз и показала первое фото ребенка

Карли Клосс / © Associated Press

33-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс 18 сентября стала мамой в третий раз, однако сообщила об этом немного позже. Она родила дочь. Девочка получила имя Рэй Флоренс.

В своем Instagram она показала и первое фото долгожданной дочери. Девочка запечатлена в боди и шапочке с бантом.

Карли Клосс стала мамой в третий раз / © Instagram Карли Клосс

Отец ребенка — муж модели, бизнесмен Джошуа Кушнер. У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и полуторагодовалый Элайджа Джуд.

Судя по фото Карли в Instagram, ее беременность проходила легко, она себя отлично чувствовала в последнем триместре и даже ходила регулярно в спортзал.

Беременная третьим ребенком Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Беременная третьим ребенком Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс