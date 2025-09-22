- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
Топ-модель Карли Клосс стала мамой в третий раз и показала первое фото ребенка
Звезда поделилась радостной новостью в Сети.
33-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс 18 сентября стала мамой в третий раз, однако сообщила об этом немного позже. Она родила дочь. Девочка получила имя Рэй Флоренс.
В своем Instagram она показала и первое фото долгожданной дочери. Девочка запечатлена в боди и шапочке с бантом.
Отец ребенка — муж модели, бизнесмен Джошуа Кушнер. У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и полуторагодовалый Элайджа Джуд.
Судя по фото Карли в Instagram, ее беременность проходила легко, она себя отлично чувствовала в последнем триместре и даже ходила регулярно в спортзал.