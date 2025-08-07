Топ-модель Карли Клосс сверкнула беременным животом в спортзале

Карли Клосс

В начале весны этого года американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс поделилась радостной новостью о том, что она беременна своим третьим ребенком, отцом которого является бизнесмен Джошуа Кушнер. У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и полуторалетний Элайджа Джуд. Как оказалось, в семье появится долгожданная дочь.

Судя по фото Карли в Instagram, ее беременность проходит легко, она себя отлично чувствует в последнем триместре и даже ходит в спортзал.

Модель опубликовала в Сети фото, на котором позирует среди тренажеров.

А также показала, как прошло празднование ее 33-летия. Несмотря на то, что это был ее праздник, она устроила тематическую вечеринку с аниматорами для своих детей.

Для празднования Карли надела белое свободное платье на бретельках, которое дополнила черными балетками.

Ранее, напомним, беременная Карли Клосс блистала на балу в Нью-Йорке — она стала гостьей Met Gala 2025. Модель появилась на красной дорожке в наряде от Luar. Ее платье было с высоким воротником и глубоким вырезом на декольте, с маленькими пуговицами посередине и плиссированным подолом.