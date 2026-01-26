- Дата публикации
Топ-модель Кендалл Дженнер позировала полностью обнаженной
Звезда поделилась серией смелых фото в Сети.
30-летняя модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых она позировала в нижнем белье и топлес.
Судя по интерьеру, снимки были сделаны в новом доме модели в горах. Кендалл позировала в майке и трусах в своей спальне на кровати.
На одном из фото полностью обнаженная модель лежит на постели. Обнаженную грудь она прикрыла одеялом. «Воскресенье», — лаконично подписала фото Дженнер.
Отметим, Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых и влиятельных моделей своего поколения. Она смогла отделить себя от реалити-образа своей семьи и выстроить самостоятельную фэшн-карьеру.
Ранее, напомним, Кендалл Дженнер запечатлели папарацци в Лос-Анджелесе.