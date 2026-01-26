ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Топ-модель Кендалл Дженнер позировала полностью обнаженной

Звезда поделилась серией смелых фото в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

30-летняя модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых она позировала в нижнем белье и топлес.

Судя по интерьеру, снимки были сделаны в новом доме модели в горах. Кендалл позировала в майке и трусах в своей спальне на кровати.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

На одном из фото полностью обнаженная модель лежит на постели. Обнаженную грудь она прикрыла одеялом. «Воскресенье», — лаконично подписала фото Дженнер.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Отметим, Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых и влиятельных моделей своего поколения. Она смогла отделить себя от реалити-образа своей семьи и выстроить самостоятельную фэшн-карьеру.

Ранее, напомним, Кендалл Дженнер запечатлели папарацци в Лос-Анджелесе.

Образы Кендалл Дженнер (16 фото)

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
179
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie