Топ-модель Кендалл Дженнер позировала полностью обнаженной

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

30-летняя модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых она позировала в нижнем белье и топлес.

Судя по интерьеру, снимки были сделаны в новом доме модели в горах. Кендалл позировала в майке и трусах в своей спальне на кровати.

На одном из фото полностью обнаженная модель лежит на постели. Обнаженную грудь она прикрыла одеялом. «Воскресенье», — лаконично подписала фото Дженнер.

Отметим, Кендалл Дженнер — одна из самых высокооплачиваемых и влиятельных моделей своего поколения. Она смогла отделить себя от реалити-образа своей семьи и выстроить самостоятельную фэшн-карьеру.

Ранее, напомним, Кендалл Дженнер запечатлели папарацци в Лос-Анджелесе.