Топ-модель Кэндис Свэйнпоул сверкнула идеальной фигурой в бикини

Кэндис Свэйнпоул

37-летняя южноафриканская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свейнпоул — успешно проявила себя в роли бизнесвумен. Она основала собственный бренд купальников и пляжной одежды Tropic Of C, и в его рекламных кампаниях традиционно появляется сама, оставаясь главным лицом марки.

На новых рекламных снимках она позировала в серо-синем бикини, которое сочетала с белыми кроссовками и носками. Стоимость такого купальника составляет около 200 долларов.

Выглядит Кэндис эффектно. Свою форму она поддерживает за счет комплексного подхода: регулярные тренировки, сбалансированное питание и внимательный уход за телом. Модель занимается спортом 3-4 раза в неделю, делая упор на силовые нагрузки и кикбоксинг, что помогает сохранять мышцы в тонусе и рельеф.

Кроме того, модель уделяет внимание внутреннему балансу: она регулярно практикует йогу и медитации, поддерживающие не только физическую форму, но и эмоциональное состояние.

Ранее, напомним, Кэндис Свэйнпоул вышла на подиум Victoria’s Secret и продемонстрировала два роскошных образа. Она не пропускает показы бренда и является одной из его главных звезд уже около 16 лет.