Топ-модель Кэндис Свэйнпоул в купальнике сверкнула идеальной фигурой на яхте
Девушка показала результат своей последней фотосессии.
37-летняя южноафриканская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свэйнпоул — стала главной звездой новой промокампании бренда Alo. Локацией для фотосессии новинок марки стала яхта.
Эффектная Кэндис позировала в черном слитном купальнике, который эффектно подчеркнул ее подтянутую спортивную фигуру.
В комментариях под фото модель поблагодарила команду бренда за рабочую теплую атмосферу, заботу и приятные знакомства, которые сделали это путешествие особенным.
Отметим, Кэндис Свэйнпоул — мама двух детей. Свою отличную физическую форму она поддерживает благодаря комплексному подходу к здоровью и образу жизни. В основе ее режима — регулярные тренировки, сбалансированное питание и постоянный уход за телом. Модель занимается спортом 3–4 раза в неделю, уделяя особое внимание силовым упражнениям и кикбоксингу. Такие тренировки помогают ей поддерживать мышцы в тонусе, сохранять рельеф и выносливость.
