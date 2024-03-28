Топ-модель Кэндис Свэйнпоул засветила грудь в откровенном платье

Девушка стала гостьей на дне рождения известной певицы.
35-летняя южноафриканская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – появилась на вечеринке, посвященной дню рождения латиноамериканской певицы Анитты. Для такого мероприятия модель выбрала откровенный образ.
Она пришла на вечеринку в полупрозрачном длинном синем платье с высоким разрезом, которое надела без бюстгальтера, засветив таким образом грудь. Свой образ девушка дополнила золотыми подвесками и браслетами. Волосы Кэндис распустила, а на лице сделала макияж со стрелками на веках.
Напомним, ранее топ-модель Кэндис Свэйнпоул похвасталась идеальной фигурой в кружевном боди и кожаном мини. Она снялась в рекламе духов известного бренда.
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