Топ-модель Кэндис Свэйнпоул засветила грудь в откровенном платье

35-летняя южноафриканская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – появилась на вечеринке, посвященной дню рождения латиноамериканской певицы Анитты. Для такого мероприятия модель выбрала откровенный образ.

Она пришла на вечеринку в полупрозрачном длинном синем платье с высоким разрезом, которое надела без бюстгальтера, засветив таким образом грудь. Свой образ девушка дополнила золотыми подвесками и браслетами. Волосы Кэндис распустила, а на лице сделала макияж со стрелками на веках.

Напомним, ранее топ-модель Кэндис Свэйнпоул похвасталась идеальной фигурой в кружевном боди и кожаном мини. Она снялась в рекламе духов известного бренда.

Кэндис Свэйнпоул в рекламе аромата Bombshell от Victoria's Secret / Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

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