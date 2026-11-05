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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Топ-модель Миранда Керр объяснила, почему отказалась выходить на подиум в нижнем белье на шоу Victoria’s Secret

Известная модель не появилась на легендарном шоу известного бренда. И на это и у нее была веская причина.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Миранда Керр на Victoria’s Secret Fashion Show-2012

Миранда Керр на Victoria’s Secret Fashion Show-2012 / © Associated Press

Австралийская супермодель Миранда Керр призналась, почему не захотела возвращаться на подиум Victoria’s Secret Fashion Show. Несмотря на приглашение организаторов 43-летняя знаменитость решила отказаться от участия в показе, который когда-то сделал ее одной из самых известных моделей бренда.

О своем решении Керр рассказала в подкасте Not Skinny But Not Fat с Амандой Хирш. По словам модели, сначала она обрадовалась предложению, ведь в этом году исполнилось 20 лет с момента ее дебюта на шоу Victoria’s Secret. Она с теплотой вспоминала прежние показы, атмосферу за кулисами и дружбу с другими моделями.

Миранда Керр на Victoria’s Secret Fashion Show-2011 / © Associated Press

Миранда Керр на Victoria’s Secret Fashion Show-2011 / © Associated Press

Однако, когда Миранда начала представлять себя на подиуме в нижнем белье, у нее возникли сомнения. «Все в нижнем белье. Мне 43 года, у меня четверо cыновей», — объяснила она свои переживания, пишет Page Six.

Модель призналась, что пыталась разобраться в собственных чувствах с помощью медитации. Она мысленно представила, что отказывается от участия, и почувствовала облегчение. Именно эта реакция помогла ей окончательно определиться с решением.

При этом Керр подчеркнула, что не утратила интереса к модельной карьере и подиумным показам. В сентябре 2026 года она приняла участие в показе Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже.

Миранда Керр на показе Stella McCartney, 2026 / © Associated Press

Миранда Керр на показе Stella McCartney, 2026 / © Associated Press

По словам знаменитости, этот опыт принес ей совершенно другие ощущения: на подиуме она чувствовала себя комфортно.

Напомним, Миранда Керр впервые появилась на шоу Victoria’s Secret в 2006 году, а в 2007-м получила статус одного из ангелов бренда. Она участвовала в нескольких ежегодных показах, последний раз выйдя на подиум Victoria’s Secret в 2012 году.

Миранда Керр на Victoria’s Secret Fashion Show-2012 / © Associated Press

Миранда Керр на Victoria’s Secret Fashion Show-2012 / © Associated Press

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