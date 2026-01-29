Топ-модель Миранда Керр подчеркнула стройные ноги бархатным мини-платьем

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

42-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — опубликовала в своем Instagram серию фото, на котором она позирует в черном бархатном мини-платье с длинными рукавами. Наряд эффектно подчеркивает стройные ноги модели.

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Образ звезды дополняют силиконовые прозрачные сабо на высоких каблуках и черные солнцезащитные очки.

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Отметим, мировая слава пришла к Миранде Керр, когда она стала первой австралийкой-"ангелом» бренда Victoria’s Secret в 2007 году. В последнее время редко выходит в свет и снимается для глянца. Она занята воспитанием четверых детей и продвижением своего бренда органической косметики. Первого сына Флинна она родила в браке с актером Орландо Блумом в 2011 году. В 2013-м вышла замуж за основателя Snapchat Эвана Шпигеля и родила от него трех сыновей — Харта, Майлза и Пьера.

