Топ-модель Миранда Керр подчеркнула стройные ноги бархатным мини-платьем
Звезда поделилась в Сети своим новым образом.
42-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — опубликовала в своем Instagram серию фото, на котором она позирует в черном бархатном мини-платье с длинными рукавами. Наряд эффектно подчеркивает стройные ноги модели.
Образ звезды дополняют силиконовые прозрачные сабо на высоких каблуках и черные солнцезащитные очки.
Отметим, мировая слава пришла к Миранде Керр, когда она стала первой австралийкой-"ангелом» бренда Victoria’s Secret в 2007 году. В последнее время редко выходит в свет и снимается для глянца. Она занята воспитанием четверых детей и продвижением своего бренда органической косметики. Первого сына Флинна она родила в браке с актером Орландо Блумом в 2011 году. В 2013-м вышла замуж за основателя Snapchat Эвана Шпигеля и родила от него трех сыновей — Харта, Майлза и Пьера.
Ранее, напомним, готический образ в похожем платье демонстрировала актриса Марго Робби. Привлек внимание не только ее наряд, но и новая прическа.