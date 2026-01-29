ТСН в социальных сетях

Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Топ-модель Миранда Керр подчеркнула стройные ноги бархатным мини-платьем

Звезда поделилась в Сети своим новым образом.

Юлия Кудринская
Миранда Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

42-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — опубликовала в своем Instagram серию фото, на котором она позирует в черном бархатном мини-платье с длинными рукавами. Наряд эффектно подчеркивает стройные ноги модели.

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Образ звезды дополняют силиконовые прозрачные сабо на высоких каблуках и черные солнцезащитные очки.

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Отметим, мировая слава пришла к Миранде Керр, когда она стала первой австралийкой-"ангелом» бренда Victoria’s Secret в 2007 году. В последнее время редко выходит в свет и снимается для глянца. Она занята воспитанием четверых детей и продвижением своего бренда органической косметики. Первого сына Флинна она родила в браке с актером Орландо Блумом в 2011 году. В 2013-м вышла замуж за основателя Snapchat Эвана Шпигеля и родила от него трех сыновей — Харта, Майлза и Пьера.

Ранее, напомним, готический образ в похожем платье демонстрировала актриса Марго Робби. Привлек внимание не только ее наряд, но и новая прическа.

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Associated Press

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Associated Press

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

Миранда Керр / © Associated Press

Миранда Керр / © Associated Press

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

Миранда Керр и Эван Шпигель / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр  / © Getty Images

Миранда Керр  / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр перед показом бренда Wonderbra в Сеуле / © Getty Images

Миранда Керр перед показом бренда Wonderbra в Сеуле / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

Миранда Керр / © Getty Images

