Топ-модель Миранда Керр поделилась фото с мужем-миллиардером в честь 9-й годовщины их свадьбы

Миранда Керр

42-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — поделилась в своем Instagram снимком, на котором она запечатлена со своим мужем — 35-летним бизнесменом, соучредителем Snapchat и миллиардером Эваном Шпигелем. Судя по всему, фото было сделано по окончанию пешей прогулки.

Миранда и Эван позирует в удобном спортивной одежде. «9 лет в браке с моей любовью», — написала модель под фото.

Отметим, они впервые встретились в 2014 году на званом ужине бренда Louis Vuitton в Нью-Йорке. Сначала поддерживали дружеские отношения, впоследствии переросшие в роман. Их закрытая свадебная церемония прошла в мае 2017 года на заднем дворе их дома в Брентвуде (Калифорния). Платье для невесты создавал Модный дом Christian Dior. У пары в браке родилось трое сыновей — Харт, Майлз и Пьер.

До брака со Шпигелем модель была замужем за актером Орландо Блумом и родила от него сына Флинна, которому сейчас уже 15 лет.

