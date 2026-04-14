Топ-модель Миранда Керр поделилась редким фото с мужем-миллиардером
Пара вместе отправилась в путешествие и поделилась фото в Сети.
42-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — отправилась в путешествие по Японии в компании своего мужа — 35-летнего бизнесмена и миллиардера Эвана Шпигеля. Фотографиями из поездки она поделилась в своем Instagram.
Пара позировала на полу в зале для какой-то традиционной японской церемонию. Одеты они были в простую и удобную одежду.
Миранда и Эван познакомились с природой, достопримечательностями, культурой и кухней Японии.
Отметим, Эван Шпигель — американский предприниматель, сооснователь и генеральный директор компании Snap Inc. По данным на апрель 2026 года, Шпигель остается одним из самых молодых миллиардеров в мире: его текущее состояние оценивается примерно в 2,5-3,7 млрд долларов.
В 2017 году после двух лет отношений Миранда и Эван поженились. Вместе они воспитывают трех совместных сыновей и 15-летнего сына Флинна от первого брака модели с актером Орландо Блумом.
