Топ-модель Миранда Керр покаталась на лыжах и показала фото

42-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — сейчас отдыхает на каком-то горнолыжном курорте, а фото оттуда публикует в своем Instagram.

Для катания на лыжах звезда выбрала белый комбинезон с черными полосками и меховым воротником, который дополнила черным шлемом и лыжными очками.

«Лыжный зайчик», — написала Миранда по фото.

Отметим, мировая слава пришла к Миранде Керр, когда она стала первой австралийкой-"ангелом» бренда Victoria’s Secret в 2007 году. В последнее время нечасто выходит в свет и снимается для глянца. Она занята воспитанием четверых детей и продвижением своего бренда органической косметики. Первого сына Флинна она родила в браке с актером Орландо Блумом в 2011 году. В 2013-м вышла замуж за основателя Snapchat Эвана Шпигеля и родила от него трех сыновей — Харта, Майлза и Пьера.

Ранее, напомним, на горнолыжном курорте отдыхали с детьми Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная — модель Рози Хантингтон-Уайтли. Пара любит активно проводить время.