Топ-модель Миранда Керр сменила имидж и предстала в образе блондинки с веснушками

Миранда Керр в Marie Claire Australia / © Instagram Миранды Керр

42-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — стала главной звездой нового выпуска австралийской редакции Marie Claire и удивила своим новым образом. Она перевоплотилась в блондинку с веснушками.

На обложке журнала Миранда позировала в корсетном платье-бюстье Louis Vuitton. Ее образ дополняли изящные золотые украшения — колье, браслет и кольцо. Автором фотосессии стал Грег Сволс — известный канадский fashion-фотограф.

В интервью журналу модель откровенно рассказала о разных сторонах своей жизни — от развития собственного косметического бренда до подхода к биохакингу, материнству и семейным отношениям. Напомним, модель воспитывает четверых сыновей и старается находить баланс между карьерой и семьей.

Особое внимание Миранда уделяет своему утреннему ритуалу, который помогает ей сохранять энергию и внутреннюю гармонию: она просыпается в 5 утра, избегает телефона, медитирует, затем открывает жалюзи («первые 20 минут перед восходом солнца — самые целебные лучи»), произносит молитву благодарности и выпивает стакан воды с лимоном, а затем — кофе с кокосовым молоком и кленовым сиропом; затем занимается на тренажере Power Plate — вибрационной платформе, делает сухой массаж тела щеткой и тщательное наносит масла для тела.

Говоря о себе, Керр подчеркнула, что в последнее время стала уделять больше внимания не только внешнему виду, но и эмоциональному здоровью. «Мое тело сильно изменилось после четырех беременностей, но сейчас я меньше беспокоюсь о старении, чем когда-либо», — призналась она. Модель отметила, что с возрастом пришло более спокойное и осознанное отношение к себе. Она больше не стремится к идеалу, а фокусируется на внутреннем комфорте, принятии и гармонии.

