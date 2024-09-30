Топ-модель Нина Агдал стала впервые мамой и показала фото ребенка

Девушка родила дочь.
Вчера, 29 сентября, 32-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Нина Агдал – и ее 29-летний бойфренд, блогер, боксер и рестлер Логан Пол впервые стали родителями. У них родилась дочь, имя которой они не стали скрывать: девочку назвали Эсми.
Фотографиями прямо из роддома, а также милым видео, молодые родители поделились в Instagram.
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"Эсми Агдал Логан присоединилась к чату", - звучит шутливая подпись к фото.
О том, что беременна, модель сообщила весной. Будущие родители не стали скрывать и пол ребенка, а показали снимки с гендер-пати, из которых стало ясно, что они ждут рождения дочери.
Напомним, ранее Мэнди Мур стала мамой в третий раз и так же сразу показала первое фото ребенка. У нее и ее мужа – музыканта Тейлора Голдсмита – тоже родилась девочка.
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